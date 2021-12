Oslos barnehager blir ikke koronastengt før jul

innenriks

Rødt foreslo at sykefraværet, smitten og arbeidspresset i barnehagene gjør det nødvendig å stenge dem ned. Men flertallet i bystyret var ikke enige, melder Avisa Oslo.

Forslaget som ble sendt ut til bystyremedlemmene tirsdag, ble behandlet ved slutten av bystyremøtet onsdag kveld.

Byrådet i Oslo innførte tidligere onsdag digital hjemmeundervisning for både grunnskolen, videregående skole, voksenopplæringen og fagskolene fra fredag 17. desember.

Da sa byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), at AKS og barnehagene skal holdes åpent, men at det kan det er mulighet for reduserte åpningstider.

