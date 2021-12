NHOs årskonferanse utsatt til mai

innenriks

– Årskonferansen er utsatt, men på ingen måte avlyst. Vi gleder oss til å fylle Oslo Spektrum med gjester, men det blir ikke allerede 6. januar som opprinnelig planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Peter Markovski i NHO i en pressemelding.

Det er Sofie Høgestøl som skal lede konferansen, der teamet er morgendagens arbeidsliv.

NHO opplyser at ambisjonen for årets konferanse fortsatt er å samle 1.300 gjester i Oslo Spektrum, og samtidig arrangere en digital konferanse for alle medlemmene i organisasjonen.

De som allerede er påmeldt, vil beholde plassen sin på den nye datoen, opplyser NHO.

(©NTB)