innenriks

– Det blir stadig mer krevende å drive skole, med økende smittetrykk og høyt fravær, sier kommunedirektør Kai Erik Lund for oppvekst i Asker til Budstikka.

Han understreker at det ikke betyr at elevene får fri, men at det blir hjemmeskole i dagene fram til jul.

En rekke andre kommuner har også bestemt at det er best at elevene får digital undervisning de siste dagene før juleferien i år. Blant disse kommunene er Askers nabokommuner Bærum og Lier.

