Flere kommuner innfører hjemmeskole – Unicef bekymret

Onsdag ble det blant annet klart at Oslo innfører heldigital undervisning i både grunnskolen, videregående, voksenopplæringen og fagskolene i hele kommunen fra fredag 17. desember.

Ifølge byrådet baserer beslutningen seg på at det ikke er mulig å drifte smittevernmessig forsvarlig på gult og rødt nivå med bemanningssituasjonen ute i skolene og med de nye karantenereglene, som gjør at svært mange ansatte settes i karantene.

Barnehagene og AKS (SFO) vil være åpent, men det kan bli innført kortere åpningstider. Barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn vil også fortsatt få et tilbud på skolen.

Digital førjulsskole i mange kommuner

Også i Bergen, Asker, Bærum og Tønsberg ble det onsdag tatt avgjørelser om hjemmeskole og digital undervisning på ulike trinn.

I Bergen og Tønsberg gjelder dette bare for elever på 5.–10. trinn, mens det gjelder hele grunnskolen i Asker og Bærum. Årsaken er høyt smittetrykk og en utfordret bemanningssituasjon også her.

Tirsdag bestemte Stavanger, Indre Østfold og Lier kommune seg også for hjemmeundervisning.

Unicef advarer

Unicef Norge er nå svært bekymret for at flere og flere kommuner nå stenger skoler.

– Vi er i tvil om nedstenging av skoler er et forholdsmessig inngrep når vi har erfaringer fra både 2020 og 2021 som viser at barn mistet svært viktige kontaktpunkter for deres sosiale liv og ikke minst tilgang til trygge voksne personer, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

Hun sier at stengte skoler kan føre til at julen bli ekstra lang for dem som allerede gruer seg til mer tid hjemme – enten det er på grunn av vold, overgrep, rus eller andre vonde ting.

– Ekstra lang jul for dem som gruer seg

– Nå er det viktig at voksne ser de som har det ekstra tøft, og at alle lavterskeltilbud holdes åpne og styrkes i julen, sier Oudmayer.

Hun ber kommunene som ikke har stengt skolene, om å ikke ta forhastede beslutninger.

Regjeringen har bestemt at fra 16. desember skal barnehager og grunnskoler drive på gult tiltaksnivå, med mindre kommunen fatter vedtak om høyere tiltaksnivå. Fra samme tid skal videregående skoler og voksenopplæring drive på rødt tiltaksnivå, med mindre kommunen fatter vedtak om høyere tiltaksnivå.

