FHI: Tegn på influensaspredning i Norge

I ukerapporten for uke 49 skriver FHI at dette indikerer at det nå er spredning av influensa i Norge.

– Samme trend ses i flere andre europeiske land, blant annet Sverige, heter det i rapporten.

De skriver videre at det fortsatt er RS- og rhinovirus som dominerer når det gjelder andre luftveisinfeksjoner i befolkningen enn koronavirus.

Den tidlige toppen av innleggelser med luftveisinfeksjoner denne høsten skyldes hovedsakelig innleggelser grunnet RS-virus hos barn.

Etter en topp i uke 45 med andel positive prøver på 33 prosent, er forekomsten av RS-virus avtagende. Forekomst av rhinovirus har de siste tre ukene ligget på 12 prosent, mens andelen positive prøver av parainfluensavirus har siden uke 46 ligget på 2–3 prosent.