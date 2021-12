Økt PCR-svartid ved OUS og Ahus

innenriks

I forrige uke var den gjennomsnittlige svartiden ved OUS 28 timer, en økning fra 19 timer uka før, melder VG.

Fredrik Müller, som er leder ved mikrobiologisk avdeling ved sykehuset, forklarer den økte svartiden med en betydelig økning i antallet prøver. I tillegg går det med mye tid på å sjekke positive prøver for omikron- eller deltavarianten.

Ved OUS analyserer de prøver fra Kristiansand, Tønsberg, Larvik og Sandefjord i tillegg til prøvene fra Oslo.

Ved Ahus er nå svartiden for ordinære prøver på inntil tre døgn etter at laboratoriet har mottatt den. Enkeltprøver kan ha svartid på inntil fire døgn om det er behov for å analysere den med en alternativ metode.

Det største privateide, medisinske laboratoriet i Norge, Fürst, opplyser at de fortsatt klarer å svare ut koronaprøver innen 24 timer etter at de har mottatt testen.

