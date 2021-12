Operaen avlyser alle forestillinger ut året

innenriks

Regjeringens nye smitteverntiltak setter store begrensninger for antall publikummere på kulturarrangementer. På Operaen gjør de nye reglene det kun mulig å benytte under 5 prosent av publikumskapasiteten.

Smittesituasjonen i samfunnet medfører også økt risiko for smitte og karantene for medvirkende på og bak scenen, og dermed også økt risiko for avlysninger, skriver Operaen i en pressemelding.

– Vi vet det er mange som har gledet seg til å besøke Operaens forestillinger før jul og i romjula. Det er derfor med svært tungt hjerte at vi må avlyse disse forestillingene, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie.

Følgende forestillinger er avlyst:

* Alle forestillinger av Nøtteknekkeren i 2021. * Alle forestillinger av Orfeus i underverdenen i 2021. (Forestillinger i 2022 er ikke avlyst.) * Alle forestillinger av På tå hev i 2021. * Begge konserter med Obos Julegalla 19. desember 2021. Alle publikummere blir kontaktet og får billettene refundert, opplyser Operaen.

