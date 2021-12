Mann dømt for forsikringssvindel – fortalte ikke om kreftmistanke

innenriks

Legene mistenkte at mannen i 50-årene fra Romsdal var alvorlig syk, men han sa ingenting da han tegnet ny helseforsikring som kunne gi millionutbetaling, melder NRK.

Da mannen nylig møtte i Møre og Romsdal tingrett vedgikk han ikke straffskyld for forsøk på forsikringssvindel. Han hevdet i retten at det var forsikringsselskapets agent som foreslo å tegne en ekstra sykdomsforsikring. Han erkjente imidlertid de faktiske forholdene.

– Han sier han ikke visste om kreftmistanken. Hva legen og sykehuset har kjent til, er en annen sak, sier forsvareren hans, advokat Roy Peder Kulblik, til NRK.

Ifølge dommen tok mannen kontakt med forsikringsselskapet noen måneder etter at kreften var konstatert, for å be om forsikringsutbetaling. Det endte med at han ble politianmeldt for bedrageri.

Retten legger i formildende retning vekt på at mannen har en uhelbredelig og alvorlig kreftsykdom, og at det har tatt lang tid å iretteføre saken. Dermed ble hele dommen på 120 dagers fengsel gjort betinget.

Ankefristen er ikke ute, og dommen er dermed ikke rettskraftig. Mannens forsvarer sier de foreløpig ikke har vurdert anke.

