Koronaordningene for arbeidsledige, permitterte og frilansere foreslås forlenget

Ordningene var planlagt å fases ut ved utgangen av januar. Men en usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak som ble varslet tirsdag kveld, gjør det nødvendig å forlenge dem, varsler regjeringen.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

* Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

* Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

* Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

* Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet

* Særreglene med dagpenger for lærlinger

* En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent