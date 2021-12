Virke: I praksis en nedstengning for flere bransjer

innenriks

– Dagens nyheter er tunge å bære for alle som har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

Regjeringen la mandag kveld fram ytterligere innstramminger i koronatiltakene, blant annet full skjenkestopp og kraftige begrensninger på arrangementer.

Kristensen påpeker at lønnsstøtten ennå ikke er på plass og at antallet permitteringsvarsler nå øker time for time.

– Lønnsstøtten må ta hensyn til at det er virksomheter som ikke kan ha ansatte på jobb. Alternativt må vi se på permitteringsreglene, slik at kostnadene ikke tas av virksomhetene alene. Det er stor usikkerhet i bransjene som lever av å samle folk, så det haster å få på plass alle de økonomiske virkemidlene, sier han.

(©NTB)