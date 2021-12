Sykepleierstudenter må møte opp fysisk til eksamen – flere er bekymret for smittevern

innenriks

Det er eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) som holdes onsdag, skriver Aftenposten.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som har bestemt at denne eksamenen må tas på skolen. Avgjørelsen er faglig forankret, sier direktør Kristin Vinje i Nokut.

– Den er basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering. Videre er det sterke faglige hensyn som taler for at skoleeksamen er den beste måten å teste denne type kunnskap på, sier Vinje.

Beslutningen står så lenge anbefalingene er slik de er per nå, sier hun.

Leier lokaler

Vitenskapelige høgskole (VID) har mottatt henvendelser fra bekymrede studenter. Skolen har omgjort eksamener i enkelte emner til hjemmeeksamen, men dette er ikke mulig for eksamen i AFB, sier prorektor Helene Lund.

– Det er av hensyn til kvalitet at Nokut har bestemt at det skal være en skoleeksamen. Vi har forståelse for det, sier Lund.

Skolen har leid egnede lokaler i tillegg til skolens egne.

– Vi vil klare å gjennomføre eksamen i tråd med de lokale kravene, sier Lund.

Flere meldinger fra bekymrede studenter

Nestleder i NSF Student, Sigrid Husøy Larsen, sier til Sykepleien at de har mottatt meldinger fra bekymrede studenter på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Studentene er mest bekymret for om noen velger å møte opp selv om de har symptomer. Det kan potensielt føre til en ytterligere belastning på helsetjenesten, mener Larsen.

– Det som er spesielt med sykepleierstudenter, er at de ofte jobber i helsetjenesten ved siden av studiene. De skal sette seg i en sal med masse folk som potensielt har symptomer, og så dra på jobb, sier hun.

(©NTB)