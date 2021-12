Lekeland og spillehaller stenges – markeder får ha åpent

innenriks

En del virksomheter kan fortsatt holdes åpne dersom de drives smittevernfaglig forsvarlig. Det gjelder for eksempel bibliotek, museer og bingohaller. Det gjelder også svømmehaller, treningssentre og kjøpesentre, og, midlertidige markeder, noe som kan være aktuelt nå før jul.

– Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting, understreker regjeringen.

(©NTB)