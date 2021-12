Alle over 45 skal få tilbud om tredje dose innen midten av januar

innenriks

– Det er særlig viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med en oppfriskningsdose så raskt som mulig, innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet. Vi må også forsøke å nå så mange som mulig som tidligere ikke har blitt fullvaksinert, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

– Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen er i dag endret til 4,5 måneder for alle som er anbefalt en oppfriskningsdose, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

For at kommunene skal ha mulighet til å tilby tredje dose innenfor dette intervallet, vil FHI sende ut ekstra vaksineleveranser før jul, opplyser hun.

(©NTB)