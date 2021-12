69 nye koronasmittede i Trondheim

innenriks

Det ventes svar på ytterligere fem tester hvor det er mistanke om omikron, opplyser kommunen.

Trondheim kommune oppfordrer alle som har vært i østlandsområdet eller andre steder hvor det er mye smitte, om å være spesielt oppmerksom på symptomer.

– Det er viktig at du tester deg hvis du har mistanke om smitte, og du bør ha lav terskel for å holde deg hjemme ved sykdom. Vurder også om du kan redusere sosial aktivitet den første tida etter hjemkomst, sier overlege Elizabeth Kimbell.

Smittetallet var 133 fredag og 122 lørdag. Det ble tatt 588 PCR-tester lørdag og 458 søndag.

Kimbell oppfordrer alle som er på reise, om å benytte systemer for kontaktregistrering, som for eksempel SafeSpot, slik at det er mulig å spore passasjerer dersom det blir nødvendig.

