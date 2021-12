Beboere evakuert etter brann på sykehjem i Oslo

innenriks

– Brannen er slukket, men den har generert en del røyk i lokalet, noe som førte til at mange av sykehjemmets beboere ble evakuert til en trygg del av lokalet. Ellers er det ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Videre informerer han om at brannen startet inne på et rom.

– Brannårsaken er det for tidlig å si noe om, men en mulighet kan være at gardinen på rommet tok fyr, sier han og legger til:

– Sett under et så er situasjonen under kontroll. De som ble eksponert for røyken blir sjekket av helsepersonell. Med tanke på rommet og skader er det for tidlig å si om det nå er ubeboelig eller om det holder å lufte det.

Politiet meldte om brannen klokka 10.27.

