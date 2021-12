FHI ser på karanteneregler for omikron-nærkontakter på nytt

innenriks

– Vi ser på dette allerede nå. Vi har sagt at vi følger med fra dag til dag, og dette er en av tingene vi har forventet at kunne bli et problem. Derfor må vi se på innretningen på tiltakene og på styrken i dem, sier Stoltenberg på NRK Dagsrevyen fredag kveld.

– Det innebærer at vi vurderer andre løsninger enn også å ha øvrige nærkontakter i ti dagers smittekarantene, utdyper hun.

Regjeringen innførte tirsdag krav om smittekarantene i ti dager også for øvrige nærkontakter til en smittet person hvor det er mistanke om omikron. Ved negativ test på dag sju etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Dette har fått store konsekvenser for blant annet hardt omikron-rammede Sandefjord kommune, hvor svært mange kommuneansatte nå er satt i karantene.

