Sørlandet sykehus øker beredskapen

– Omikronvarianten har etter all sannsynlighet kommet til Sørlandet. Det betyr at vi kan forvente økt smitte i Agders befolkning og med det et økt antall innleggelser, sier fagdirektør ved sykehuset, Susanne Hernes, i en pressemelding.

Hun viser også til økt sykefravær blant egne medarbeidere og strenge krav til nærkontaktkarantene.

– Dette kan komme veldig raskt. Det er derfor behov for å følge utviklingen tett og planlegge for mer fleksibel drift gjennom omdisponering av personell, sier hun.

Sykehuset har hatt en krevende høst med fullt belegg. Sengeposter og intensivavdelinger er fulle.

– Det totale bildet med presset drift gjør at vi må vurdere situasjonen fra dag til dag, slik at vi kan sikre forsvarlig tilbud og ivareta Agders befolkning på en god og trygg måte, sier Hernes.

Sørlandet sykehus har sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

