Nok en smitterekord i Oslo – 1.137 nye koronasmittede siste døgn

Kommunen følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det er aktuelt med lokale tiltak, opplyser helsebyråd i Oslo, Robert Steen, til NTB.

– Den gode nyheten er at det foreløpig er en mindre økning denne uka enn forrige. De nasjonale innstrammingene trer i kraft i dag og må gis litt tid til å virke, sier han.

Flere tester seg

Det er torsdag 53 flere smittede i Oslo enn samme dag i forrige uke og 20 flere enn tirsdag.

Massetesting på skolene og smittesporing i forbindelse med omikronvarianten fører til at flere tester seg, ifølge Steen.

– Da avdekkes mer smitte. Det er bra, fordi smittede settes i karantene og tar på den måten ansvar for at viruset ikke sprer seg videre til dem som kan bli alvorlig syke, sier Steen.

Flest unge som smittes

Det høyeste smittetrykket er fortsatt blant dem under 20 år.

– Mange av disse er ikke fullvaksinerte. Derfor er det ekstra viktig at vi som kan det, tar vaksinen når vi får tilbud om det. Vaksinen er fortsatt veien ut av pandemien, sier helsebyråden.

Også onsdag ble det satt ny rekord med 1.117 smittede.

Over 77.000 smittede hittil i pandemien

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 803 smittede per dag, viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2.527 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Bjerke og Nordstrand bydel med henholdsvis 1.909 og 1.887.

Til sammen er 77.409 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

