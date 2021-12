Logistikkbransjen frykter for forsyning av mat og medisiner med omikronregler

innenriks

NHO Logistikk og Transport frykter nemlig at reglene, som blant annet betyr at alle nærkontakter skal i karantene i ti dager, vil føre til at man må stenge logistikkterminaler og havner.

– Vi krever nå unntak fra karantenebestemmelsene, for å sikre forsyning

av mat, vaksiner og medisiner/medisinsk utstyr til befolkningen, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen i NHO Logistikk og Transport.

Han peker på at de automatiserte delene av logistikkanleggene ikke kan skille på hva som er julegaver og hva som er nødvendig mat og medisiner.

– Vi har vært kritiske til de nye karantenereglene for omikron og konsekvensene for bransjen. Når Bergen kommune nå vil behandle alle smittetilfeller som omikron, vil det kunne skape enorme utfordringer for driften av logistikkterminaler og dermed forsyningen til den norske befolkningen, sier Hagen.

