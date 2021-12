Helsedirektoratet: Kan bli nødvendig med nedstenging

innenriks

– Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til omikronvariantens egenskaper. Vi utelukker ikke at det kan bli behov for strengere tiltak, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utelukker heller ikke nye tiltak før jul.

– Hvis situasjonen viser seg å bli mer alvorlig knyttet til smittsomhet og innleggelser, så kan det bli aktuelt med nye tiltak. Jeg har ikke mulighet for å konkludere om det nå, sier Støre til VG.

Støre har imidlertid lenge sagt at han håper å kunne unngå en ny nedstengning.

Åpner tiltakskassa

Stengning av barnehager, møteforbud og forbud mot kultur- og idrettsarrangementer både innendørs og utendørs er blant tiltakene Helsedirektoratet mener kan vurderes dersom dagens tiltak ikke virker bra nok.

I tillegg hentes velkjente tiltak som digital hjemmeskole og stenging av serveringssteder uten matservering fram.

– Dersom situasjonen raskt utvikler seg i en enda mer alvorlig retning, vil det kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak. Dette kan innebære å stenge ned samfunnet helt eller delvis, skriver Helsedirektoratet i sin siste faglige vurdering som de leverte før de siste tiltakene ble innført ved midnatt natt til torsdag.

Vurderes om to uker

De innebærer blant annet stengte skjenkekraner ved midnatt, bordservering på serveringssteder og nasjonalt munnbindpåbud, mens meteren gjeninnføres.

Tiltakene varer i utgangspunktet i fire uker, men skal vurderes på nytt om to uker.

– Jeg ser ikke for meg at det kommer vesentlige endringer i det vi har vedtatt, etter to uker, men det er en mulighet til å ta en fot i bakken og gjøre justeringer, sier Støre.

I tillegg kan det fortsatt komme nye tiltak på regionalt og kommunalt nivå.

Nakstad mener det vil ta en ukes tid innen man vil se om tiltakene har noen effekt.

– Allerede fra onsdag denne uken begynte folk å endre atferd og bruke munnbind. Så kan det ta en uke til etter det, før vi ser endring i innleggelser, så totalt 14 dager, sier han.

