Listhaug om regjeringens strømtiltak: – Dette holder ikke

– Dette holder ikke. Regjeringens nye tiltak gjelder under 100.000 husstander som mottar bostøtte. Det er svært mange som i dag ikke mottar denne støtten som også sliter tungt, sier Listhaug til NTB.

Forslaget som regjeringen la fram onsdag morgen vil koste 600 millioner. Samtidig tjener staten opp mot 30 milliarder kroner ekstra på de høye strømprisene, ifølge Frp-lederen.

– Det er ubegripelig at de har somlet i dagevis og kommer med dette. Det er svært mange vanlige folk som blir rammet knallhardt av de rekordhøye strømprisene og som er redd for at det blir vanskelig å betale strømregning og få råd til å fire jul som ikke får hjelp av regjeringen, sier Listhaug.

