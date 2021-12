innenriks

Urfolksfeltet er et relativt nytt felt for Amnesty International Norge, og Keskitalo vil blant annet bistå med å identifisere hvilke områder det er viktigst at Amnesty spiller en rolle, skriver Amnesty Norge.

Keskitalo var sametingspresident i det norske Sametinget i tre perioder mellom 2005 og 2021.

– For meg er dette en anledning til å videreføre mitt engasjement for en mer rettferdig verden og bruke min kunnskap om urfolksrettigheter og samiske samfunnsforhold, sier Keskitalo.

