Tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad har fått toppjobb i Aker

innenriks

I en børsmelding opplyser selskapet at Slyngstad (59) får Slyngstad får ansvaret for å bygge og utvikle aktiv kapitalforvaltning til å bli et nytt virksomhetsområde i Aker, sidestilt med selskapets eksisterende industrielle virksomheter.

– Yngve Slyngstad er en ener innenfor aktiv kapitalforvaltning, med imponerende resultater. Vi er glade for at Yngve har takket ja til å ta totalansvaret, og vi inspireres av hans ambisjoner, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons i en felles uttalelse.

