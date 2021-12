Politiet har funnet alle omkomne etter brannen på Sand i Svelvik

innenriks

– Denne tragiske brannen har krevd fire menneskeliv, og våre tanker går til alle de pårørende, venner og kollegaer, sier politistasjonssjef Øyvind Aas ved Drammen politistasjon i en pressemelding.

Tidligere tirsdag bekreftet politiet at det var gjort funn av levninger på branntomten. Nå er alle de omkomne funnet.

En familie på fire var savnet etter at det brøt ut brann i et trehus på Sand natt til mandag. Kriminalteknikere gikk tirsdag morgen inn i brannruinene for å gjøre undersøkelser og lete etter de savnede. Tidligere tirsdag opplyste Aas til NTB at politiet ikke hadde noen teorier om hva som har forårsaket brannen.

Politiet vil fortsette arbeidet på branntomten tirsdag ettermiddag og kveld.

– Det er et krevende arbeid. Det kan ta lang tid å finne årsaken til den tragiske brannen, sier Aas.