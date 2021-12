Omikronfrykten øker – ny tiltakspakke i kveld

innenriks

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet mandag at det vil bli lagt fram kraftigere tiltak som folk vil merke i hverdagen sin.

NTB får bekreftet fra flere kilder at det ikke er snakk om noen full nedstengning nå.

Men tiltakene vil treffe bredt i samfunnet.

– Vi må sørge for at helsetjenesten ikke blir overbelastet, og at folk får den helsehjelpen de trenger. Det gjelder også pasienter som er syke av andre grunner, sa Kjerkol til NTB mandag.

Tirsdag klokka 19 legger regjeringen fram fasit på en pressekonferanse i Oslo. Der deltar også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Har foreslått tiltak

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbet i helgen intensivt med anbefalinger til regjeringen.

Disse anbefalingene er nå levert.

– Vi har vurdert situasjonen grundig og foreslått tiltak som vi tror vil redusere belastningen på helsetjenesten i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han legger til at det er opp til regjeringen å ta stilling til tiltakene.

Også Folkehelseinstituttets kriseleder Line Vold har bekreftet til NRK at strengere tiltak er på trappene. Helsedirektør Bjørn Guldvog uttaler til VG at det er behov for flere kontaktreduserende tiltak.

– Ingen områder er direkte spart. Vi må se på fritiden vår, arbeidslivet, skolene, universitet og idretten. Og lete etter gode løsninger som er minst mulig inngripende tiltak, sier han.

Avstand og antall

NTB er kjent med at anbefalingene fra helsemyndighetene er knyttet til både avstand og antallsbegrensninger.

Dette er noen av spørsmålene regjeringen må ta stilling til:

* Avstand: Én mulighet er å gjeninnføre den såkalte meteren. Alternativt kan meteren «snikinnføres» gjennom andre avstandskrav.

* Besøk i hjemmet: Nye råd eller regler kan bli innført om antall gjester i private hjem.

* Arrangementer: Det kan komme nye antallsbegrensninger og andre innstramminger for idrettsarrangementer og konserter.

* Fritid: Det kan komme innstramminger for breddeidrett og andre fritidsaktiviteter.

Det er likevel usikkert hvordan regjeringen vil stille seg til helsemyndighetenes råd.

Ved flere anledninger tidligere i høst har regjeringen for eksempel latt være å følge opp anbefalinger som Helsedirektoratet har gitt.

Vil gi kompensasjon

På pressekonferansen tirsdag kveld deltar også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), og NTB er kjent med at regjeringen har jobbet med nye krisetiltak som kan kompensere for de økonomiske konsekvensene av smittevernrestriksjonene som nå er på vei.

NHO og Virke har spesielt etterlyst en nasjonal kompensasjonsordning for bedrifter med høyt omsetningsfall.

Vedum har allerede videreført en kommunal kompensasjonsordning, men det er ikke nok, advarer NHO.

– Den kommunale ordningen regjeringen viser til, er altfor uforutsigbar. Den administreres på ulikt vis i kommunene, er ikke transparent og har innslag av skjønn, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB mandag.

Sykehustallene øker

Omikron vil sannsynligvis forårsake en bølge med «betydelig sykdomsbyrde» i desember og januar, advarer FHI i den nye risikovurderingen.

«Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak mens man får større oversikt og kunnskap og får vaksinert flere», skriver FHI videre.