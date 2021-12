Over 500 smittet i Kristiansand den siste uken

innenriks

Tallene er hentet fra kommunens ukerapport. Fædrelandsvennen oppsummerer utviklingen den siste måneden: 76 smittede i uke 45, 177 smittede i uke 46, 301 smittede i uke 47, og 529 smittede i uke 48.

Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton sier til avisen at de følger årvåkent med på utviklingen.

– Det vil være en del smitte i tiden som kommer foran oss, og at man vurderer tiltak knyttet til det er helt opplagt. Men vi har fokus på sykdomsbyrden, behovet for innleggelser og intensivkapasitet, sier Hilton.

Hilton sier også at kommunen er forberedt på at omikronvarianten av viruset vil dukke opp i Kristiansand etter hvert.

– Vi planlegger for at omikron kommer og at det kan bli krevende. Det vil være naivt å tro at det ikke vil dukke opp her også, sier hun.

(©NTB)