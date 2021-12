Nedskalerte Nobel-arrangementer i Oslo

innenriks

På grunn av nye smitteverntiltak i Oslo som følge av omikronvarianten blir det blant annet kun 100 gjester på nobelbanketten lørdag, redusert antall publikum på prisutdelingen og krav om munnbind på arrangementene, opplyser direktør Olav Njølstad ved Det Norske Nobelinstitutt til NTB.

Nobelinstituttet er i løpende kontakt med helsemyndighetene i Oslo.

Årets markering er likevel et stort steg opp fra 2020, da alle seremonier ble avlyst som følge av koronapandemien. Dermed skal også fjorårets fredspris deles ut denne uken. Den gikk til Verdens matvareprogram, og direktør David Beasley mottar prisen på vegne av organisasjonen.

Var usikkert om Ressa fikk delta

Journalistene Maria Ressa fra Filippinene og Dmitrij Muratov fra Russland er årets fredsprismottakere.

Ressa driver nyhetstjenesten Rappler, mens Muratov er sjefredaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

Årets fredspris skal understreke hvor viktig presse og ytringsfrihet er for demokrati og fred, ifølge Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Det var lenge usikkert om Ressa fikk komme til Norge for å motta prisen. Fredag ble det kjent at en ankedomstol på Filippinene åpner for at hun kan reise.

– Jeg har snakket med Ressas britiske advokat, og hun følte seg ganske trygg på at man får en positiv kjennelse også i den siste av tre domstoler, sa nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til NTB.

Fakkeltog og seremoni

Nobelarrangementene sparkes i gang onsdag klokken 16. Da avdukes «fredsbenken», som er designet av Snøhetta, foran Nobels Fredssenter. Etter avdukingen er det innlegg fra blant andre Gro Harlem Brundtland.

Torsdag er det pressekonferanse med fredsprisvinnerne klokken 13 i Nobelinstituttet.

Fredag 10. desember er dagen for selve prisutdelingen. Det hele starter med Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter klokken 11. Etter planen skal fredsprisvinnerne møte barn fra Oslo som har laget en forestilling til ære for dem.

Deretter, klokken 13, deles prisen ut i Oslo rådhus.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen holder tale, og fredsprisvinnerne skal holde sine nobelforedrag. Det skal også være en rekke kulturelle innslag.

I tillegg skal Al Jazeera gjøre et direktesendt intervju foran publikum i Rådhuset klokken 17.

Klokken 18 starter fakkeltoget fra Oslo S til Grand Hotel, hvor nobelbanketten starter klokken 19. Til bords med fredsprisvinnerne er tradisjonelt kongeparet, stortingspresidenten, statsministeren og medlemmene av nobelkomiteen. Blant andre gjester er kronprinsparet og medlemmer av regjeringen og Stortinget.

Fredspriskonsert i ny drakt

Dagen etter, lørdag 11. desember, holdes Nobel Fredsprisforum. Tema er matsikkerhet klokken 10 i Universitetsaulaen.

Klokken 16.45 åpner fredsprisvinnerne årets fredsprisutstilling på Nobels Fredssenter.

Deretter avsluttes dagen med Nobels fredspriskonsert klokken 19 i Oslo Konserthus. I en årrekke ble internasjonale stjerner valgt ut som verter for konserten. Tom Cruise, Oprah Winfrey, Scarlett Johansson og Denzel Washington er blant dem som hatt jobben. I år er det imidlertid Oslo-Filharmonien som er vertskap. De lover en festaften med storslått orkestermusikk, kor, solister og gjesteartister.

Søndag åpner fredsprisvinnerne årets Fredsprisutstilling ved Nobels Fredssenter klokka 12.

Fredsprisen ble først delt ut i 1901. Ressa er den 18. kvinnen som tildeles prisen. Flere år har det imidlertid ikke vært noen tildeling, blant annet under første og andre verdenskrig. Til sammen har det skjedd 19 ganger – sist i 1972.

