FHI vil ha svar på koronaspørsmål fra 55.000 nordmenn

innenriks

Fylkeshelseundersøkelsen om korona blir dermed gjennomført for tredje gang. Ifølge FHI vil den bli et viktig bidrag for å forstå hvordan pandemihåndteringen har påvirket nordmenn etter gjenåpningen av samfunnet.

Det er tredje gang undersøkelsen blir gjennomført i Agder og Nordland, mens det er andre gang i Oslo og Vestland fylker. Alle som ble invitert til å delta i forrige undersøkelse, blir invitert på nytt denne gangen.

– Resultatene skal blant annet støtte opp under arbeidet mot pandemien, gi viktig informasjon til arbeidet med å motvirke negative konsekvenser og bidra til å bedre den nasjonale beredskapen ved fremtidige pandemier, sier forsker Tony Leino i avdeling for helsefremmende arbeid i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

I den forrige undersøkelsen, som ble tatt opp fra november-desember i fjor, kom det blant annet fram at flere unge sliter med ensomhet og psykiske plager, men at framtidsoptimismen likevel var høy.

