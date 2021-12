FHI: Ingen nye bekreftede omikron-smittede

innenriks

– Det at vi i dag ikke har noen nye tilfeller som er bekreftet positive for omikronvarianten, betyr ikke nødvendigvis at det ikke er flere tilfeller. Vi får fortløpende tilsendt nye prøver som vi analyserer så fort som mulig, og tar sikte på daglige oppdateringer om bekreftede omikrontilfeller i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er ikke kommet inn prøver til analyse ved nasjonalt referanselaboratorium i FHI i helgen, opplyses det.

Mye av analysearbeidet gjøres i laboratorier rundt om i landet, som igjen melder fra til FHI ved positive funn. Disse analysene tar tid, gjerne flere dager.

– Det er allerede i dag mandag kommet inn et stort antall prøver fra mistenkte og sannsynlige tilfeller til vårt referanselaboratorium. Innmeldinger av sannsynlige omkronvarianter og eventuelt bekreftede omikron-varianter forventes nå i begynnelsen av uka, sier Vold.

