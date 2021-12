Brannkonstabel blant de savnede etter brannen i Svelvik

innenriks

– Nå skal vi samles på brannstasjonen i Drammen. Vi trenger å være sammen, sier brannsjef Torgeir Andersen i Drammensregionens brannvesen IKS til NRK.

De har nå satt krisestab.

Brannvesenet har også skrevet en melding på Facebook om at det er en av deres egne som er savnet etter brannen.

«Det er med stor sorg vi har fått vite at en av våre kollegaer og hans familie er savnet etter brannen på Berger i natt.»

«Våre tanker og varmeste medfølelse går til de pårørende og lokalsamfunnet.»

Politiet har bekreftet at de frykter at en familie på to voksne og to mindreårige barn omkom i den kraftige brannen. De pårørende er varslet.

Det var klokken 2.27 natt til mandag at politiet fikk melding om brannen i eneboligen på Berger i Svelvik, helt sør i nye Drammen kommune.

(©NTB)