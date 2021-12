To menn siktet for drapsforsøk eller medvirkning etter voldshendelse i Sarpsborg

innenriks

Politiet fikk melding om voldshendelsen like før klokken 5 søndag morgen.

– En fornærmet er innlagt på sykehus med det som betegnes alvorlige og livstruende skader. Skadene skal være påført med stikkvåpen, sa politijurist Jan-Thomas Lunde i Øst politidistrikt til TV 2 søndag formiddag.

To menn er siktet i saken, den ene for drapsforsøk og den andre for medvirkning. Sistnevnte er også innlagt på sykehus, men han skal ikke være alvorlig skadd.

Søndag kveld ønsker ikke politiet å kommentere status i saken, men krimvakten i Øst politidistrikt opplyser til NTB at etterforskningen fortsetter utover kvelden.

– Ikke et fnugg av medvirkning

Mannen som er siktet for medvirkning, stiller seg helt uforstående til siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, til NTB søndag kveld.

– Politiet anser nok ikke ham som noen hovedmann, og ut ifra det han har fortalt meg, så er det ikke et fnugg av medvirkning her heller, sier Otterstad.

Den siktede mannen, som er i tidlig 20-årene, har beskrevet situasjonen som oppsto søndag morgen, som veldig kaotisk.

– Han tror det var rundt 10–15 personer til stede, sier Otterstad.

Planlegges for avhør

Politiet har gjennomført et detaljert avhør av mannen på sykehuset, og det er enighet om å gjennomføre et til.

Skadeomfanget betegnes ikke som alvorlig, og Otterstad tror at hans klient raskt blir skrevet utskrevet.

Den andre siktede mannen, som er siktet for drapsforsøk, har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NTB.

Han har snakket med sin klient og sier at det ennå ikke er gjennomført et avhør. Dette kan bli aktuelt i løpet av søndag kveld, opplyser Ihlebæk.

Kniv, planker og jernstenger

Hendelsesforløpet er foreløpig noe uklart, ifølge politijurist Lunde.

– Dette er for oss en uoversiktlig situasjon, og etterforskningen er fortsatt i en innledende fase hvor vi jobber med å finne ut hvem som har vært involvert, sa Lunde til TV 2 tidligere søndag.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad er både de skadde og de pågrepne i 20-årene. Ifølge politiet synes alle de involverte å være hjemmehørende i Sarpsborg.

– Det vi kan si nå, er at alt tyder på at det kan ha vært mange involverte. Det ble benyttet både kniv, planker og jernstenger som voldsredskaper, sa operasjonsleder Gisle Sveen til avisa.

Politiet sperret søndag formiddag av et område ved Sparta Amfi, der volden skal ha blitt utført, ifølge VG.

