Omikron-mistanke på Rudolf Steinerskolen i Oslo

– Foreløpig prøvesvar viser «sannsynlig omikron», og alle nærkontakter håndteres derfor etter ny forskrift for smitte med omikron med forsterket karantene og isolasjon, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Det er ikke kjent hvor eleven ble smittet, og smitteteamet og FHI samarbeider tett for å kartlegge dette. Det som er klart, er at eleven deltok på et julemarked på skolen i slutten av november.

– Alle som har vært på julemarkedet, oppfordres til å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, skriver kommunen.

Daglig leder Petter Moen ved Steinerskolen i Vestre Aker sier til Dagbladet at skolen kommer til å være stengt mandag og tirsdag.

– Det er ganske mange lærere som har vært inn og ut av klassen, og vi har ikke nok personale til å gjennomføre en forsvarlig undervisning, sier Moen.

Han sier at de har hatt tett dialog både med smitteteamet til Oslo kommune og bydelsoverlegen.

– Skolens beredskapsteam har hatt et møte i dag og drøftet hvordan vi skal informere de foresatte. Foreløpig er vi veldig tidlig i denne prosessen, sier Moen.

Han sier skolen allerede har informert de foresatte om julemarkedet forrige helg.

