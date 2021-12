Oslo kommune ber folk som var på restauranten Louise, teste seg

innenriks

Dette gjelder dem som var på stedet etter klokka 18 og som ikke allerede har fått oppfølging, opplyser Oslo kommune lørdag kveld.

Fra før har gjester på stedet mellom 22.30 til 03.00 blitt bedt om å teste seg.

Unngå kontakt med andre

– For å hindre ytterligere smittespredning ønsker Oslo kommune at de gjestene som ikke har vært i kontakt med kommunen, tester seg med PCR-test på et kommunalt testsenter og unngår kontakt med andre fram til negativt testsvar foreligger, skriver kommunen.

Telefonnummeret man skal ringe, er 476 97 010.

Lørdag ble det klart at over 90 personer er bekreftet smittet i forbindelse med et julebord på det aktuelle stedet. 60 av de smittede deltok på julebordet. I tillegg er over 30 andre gjester på utestedet smittet, skriver VG.

Sannsynligvis hos halvparten

– Cirka halvparten har «sannsynlig omikron» etter screening av prøvene. Resten venter vi på avklaring på, sier assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i bydel Frogner.

13 av de smittede har fått bekreftet omikronvarianten, ifølge Oslo kommune, og det er mistanke om at det gjelder flere.

Også Bærum kommune har bekreftet to tilfeller omikron-tilfeller knyttet til julebordet, men ifølge Dagbladet er det ikke klart om disse kommer i tillegg til de 13 som første ble bekreftet.

