Flere kraftkommuner deler ut penger til innbyggerne etter rekordinntekter

Valle er den største kraftkommunen i Aust-Agder. Pengene til støtten henter kommunen fra de ekstra konsesjonsavgiftene de nå får på grunn av de rekordhøye prisene på strøm.

– Jeg hører om eldre som gruer seg til strømregningen og om studenter som kvier seg for å sette på varmen. Mange som bor her i Valle har store hus som er vanskelige å varme opp, sier forslagsstiller Margit Dale, lokalpolitiker for Senterpartiet i Valle kommune i Setesdal, til Vårt Land.

Pengene skal etter planen komme på konto i januar. Saken ble først omtalt i Fædrelandsvennen.

Også Sirdal kommune i Agder vil gi kontantstøtte til strømregningen. Her er de enda rausere og planen er å gi 3.000 kroner til hver innbygger. En familie på fem kan altså få 15.000 kroner inn på konto.

– Ekstreme strømpriser og varsel om vedvarende høye strømpriser fremover gjør at vi nå tar lokale grep, sier ordfører Jonny Liland til avisen Agder.

Støtten er finansiert ved å forskuttere høy avkastning på kommunes eierandel i Agder Energi.

