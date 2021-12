Statsforvalteren i Vestland har sendt forslag til regional koronaforskrift videre

innenriks

Etter et møte med kommunene og helseforetakene i bergensområdet torsdag, ble det kjent at Statsforvalteren i Vestland går inn for flere tiltak.

Forlag til tiltak ble fredag sendt Helsedirektoratet for videre vurdering. Statsforvalteren antar at Helsedepartementet i løpet av fredagen vil ta stilling til om forskriften skal vedtas.

Dette dreier seg om påbud om munnbind, antallsbegrensninger på private arrangementer og plikt til registrering av gjester på serveringssteder. I tillegg til dette anbefales påbud om at arbeidsgiver sørger for at ansatte kan utføre arbeid uten økt risiko for smitte på arbeidsplassen.

I tillegg ber Statsforvalteren om at det innføres karanteneplikt for nærkontakter av smittede fram til negativt prøvesvar.

Dette gjelder for kommunene Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Statsforvalteren mener forskriften bør vare til 7. januar, og at det i første arbeidsuke i januar må tas en vurdering om den bør forlenges eller ikke.

(©NTB)