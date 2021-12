SSB: Omikron skaper ny usikkerhet for norsk økonomi

innenriks

Selv om koronavarianten omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger byrået til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien, melder SSB i forbindelse med framleggelsen av byråets analyse av konjunkturtendensene.

– Det har vært en enorm vekst i økonomien den siste tiden. Nå er det meste av innhentingen unnagjort, og vi er nær å være helt tilbake til et normalt aktivitetsnivå, sier forsker Thomas von Brasch.

Framover ventes det at den økonomiske veksten fortsetter, men at det vil foregå i et betydelig lavere tempo enn i de siste månedene. Prognosen for de neste årene er at økonomien vil være konjunkturnøytral.