Milliardene strømmer inn fra norske strømkunder

innenriks

Norske familier bruker nær 60 prosent av sitt årlige forbruk av strøm i de fem vintermånedene november til mars. I 2020 summerte det seg til cirka 22 milliarder kilowattimer, eller 22 terawattimer, skriver E24/Aftenposten.

Regningen til norske husholdninger, før moms, øker dermed med 11 milliarder kroner om strømprisen øker med i snitt 50 øre i vinter. Hvis prisen skulle øke med 1,5 kroner blir økningen 33 milliarder kroner pluss moms for bare fem vintermåneder.

Stat, fylkeskommuner og kommuner eier rundt regnet om lag 90 prosent av kraftproduksjonen i Norge. Meglerhuset DNB Markets, ved kredittanalytiker Aron Teklay, anslår at Statkrafts overskudd i år vil ende på 27,6 milliarder kroner før skatt.

Fredag blir strømprisene høyest i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømmen koste 2,55 kroner per kilowattime (kWh). Snittprisen fredag blir 1,51 kroner per kWh i Sør-Norge og 1,19 kroner i Midt- og Nord-Norge.

Nettleie, forbruksavgift på 16,69 øre per kWh, avgift til Enova på 1 øre per kWh, og et eventuelt påslag fra strømselskapene, kommer i tillegg. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent.

(©NTB)