Gult nivå på barneskolene i Asker fra mandag

Årsaken er at det er mye smitte blant barn og unge i kommunen, skriver Budstikka.

– Særlig gjelder dette barn som ikke har fylt tolv år, og som derfor ikke er vaksinert. Vi innfører gult nivå ut skoleåret for å bremse de høye smittetallene noe og samtidig opprettholde undervisning på skolen, opplyser kommuneoverlege Meera Grepp i en pressemelding.

Gult nivå innebærer blant annet at de faste klassene/gruppene regnes som kohorter, at det innføres ulike tider for friminutt, at det innføres avstand mellom kohortene i klasserom og at det blir utført overflaterenhold inne med hjelp av elevene en gang om dagen.

Asker er en av kommunene som er omfattet av de regionale tiltakene regjeringen innførte fra midnatt natt til fredag.

