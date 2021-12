Drammen og Lier vil ha koronatiltak

innenriks

Nå ber begge kommunene landets nasjonale myndigheter om en ny vurdering, skriver Drammens Tidende.

– Sykehuset melder om en presset situasjon, og det siste døgnet er det et økende antall covid-pasienter som trenger intensivbehandling. Slik situasjonen nå utvikler seg, ber sykehuset kommunene i deres nedslagsfelt om å ta nødvendige grep for å redusere smittespredningen, heter det i en pressemelding fra de to kommunene.

Smittesituasjonen i Lier og Drammen er ikke alene grunnlag for å bli omfattet av tiltakene i en nasjonal forskrift, men situasjonen ved sykehusene gjør at kommunenes smittevernoverleger ønsker en ny, konkret faglig vurdering.

Nabokommunene Øvre Eiker, Asker, Bærum og Oslo omfattes alle av de nye nasjonale tiltakene.

