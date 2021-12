Boligprisene falt med 0,6 prosent i november

innenriks

– Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for ett år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi.

– Med et normalt fall i boligprisene i desember betyr dette at boligprisutviklingen gjennom året vil ende noe lavere enn Eiendom Norges prognose for 2021 om en oppgang på 7,5 prosent. En mer moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og for muligheten til å bli boligeier i Norge, sier Lauridsen.

I alt ble det solgt 8.508 boliger i november, som er 5,1 prosent flere enn i november i fjor. Hittil i år er det dermed solgt 98.453 boliger i Norge, som er 2,9 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– I november var det et rekordstort antall omsetninger, og vi vil nesten helt sikkert passere 100.000 solgte bruktboliger i Norge i 2021 for første gang. Veksten i antall omsetninger er spesielt stor i Rogaland, og etter nesten et tiår med svak utvikling er boligmarkedet i denne regionen nå friskmeldt, sier Lauridsen.