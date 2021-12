Stortingsdirektøren: Kan bli krav om tilbakebetaling i pendlerboligsakene

innenriks

Andreassen kom torsdag med svar på flere spørsmål som Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt om håndteringen av pendlerboligsakene.

Til nå har ikke Stortinget fremmet krav om tilbakebetaling fra enkeltrepresentanter. Men i brevet skriver Andreassen blant annet:

– Jeg vil imidlertid ikke utelukke at det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav, dersom videre undersøkelser som ledd i politiets etterforskning eller de undersøkelsene som er varslet fra Riksrevisjonen, avdekker forhold som kan gi grunnlag for det.

– De uttalelser jeg har gitt om saken, kan klart ikke oppfattes slik at de forplikter Stortinget eller Stortingets administrasjon til å frafalle eventuelle tilbakebetalingskrav dersom det skulle vise seg å være grunnlag for dette, skriver stortingsdirektøren videre.

President måtte gå

Den siste tiden har det vært en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha fått gratis pendlerbolig i Oslo til tross for at de har hatt tilgang til bolig som ligger mindre enn 40 kilometer fra hovedstaden.

Oppslagene har medført at politiet har åpnet etterforskning av penderboligsakene, noe som i sin tur førte til at stortingspresident Eva Kristin Hansen gikk av 18. november.

Hansen hadde pendlerbolig i tre år trass i at hun disponerte et hus i Ski sammen med ektemannen.

– Ingen tvil

Andreassen har tidligere tatt selvkritikk på at regelverket rundt pendlerboligene har vært får dårlig kommunisert.

– Det er klart behov for å bedre regler, bedre kontroll, bedre systemer. Det har ikke vært godt nok, sa hun etter et møte med Stortingets nye president Masud Gharahkhani (Ap) for en knapp uke siden.

I brevet skriver hun imidlertid at administrasjonen ikke har vært i tvil om hvordan reglene skulle forstås etter at de ble endret i 2006.

Men ikke alle brukerne har vært av samme oppfatning, skriver hun.

– Jeg ser også – på bakgrunn av de tilbakemeldinger jeg har fått om dette – at den språklige utformingen av retningslinjene som ble vedtatt i 2006 etter forslag fra boligkomiteen, med fordel kunne ha vært tydeligere.

