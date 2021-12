innenriks

Torsdag ettermiddag innførte regjeringen krav om antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 personer, i kohorter på 200. Dette gjelder for Oslo-området.

– Nå vet arrangører veldig godt hva dette betyr. De vet hva en kohort er og hvordan de deler opp 600 i 200. Jeg er sikker at på at Nobelkomiteen og Oslo kommune vet hvordan de skal innrette seg etter det når de skal planlegge for fredsprisen, sa Støre under pressekonferansen.

