SV krever kontantstøtte for å hjelpe folk med strømregningen

– Nå må regjeringen sette seg ned med SV og finne løsninger for hvordan vi kan gi økonomisk støtte til folk som trenger hjelp til å betale strømregninga, sa Lars Haltbrekken (SV) til NRK onsdag kveld.

Flere partier på Stortinget har varslet forslag i forbindelse med torsdagens finansdebatt. SV jobber også med et forslag, opplyser Haltbrekken.

– Det vil være en kontantutbetaling, som gis til personer og familier som strever med strømregningen. Dette må omfatte flere enn dem som får bostøtte, sier Haltbrekken til NTB.

Stort flertall

– Det er nå et stort flertall på Stortinget for å gjøre noe for å hjelpe folk som sliter med strømregninga. Vi regner med at regjeringa vil sette seg ned med oss og finne løsninger som hjelper folk, sier Haltbrekken

Han skisserer en løsning med en støtteordning som gis til alle som tjener under et visst beløp, cirka 500-600.000 kroner.

– Vi tenker at det haster, det bør på plass før jul, sier han.

Utbetalingen vil dermed skje over budsjettet for i år, ikke for 2022. 2021-budsjettet skal gjennom en såkalt nysaldering på Stortinget før jul.

Mange forslag

Så godt som alle opposisjonspartiene på Stortinget har lansert forslag for å hjelpe folk i møte med de høye strømprisene som er varslet å fortsette gjennom vinteren. Dermed kan det bli fremmet en rekke forslag i forbindelse med finansdebatten i Stortinget torsdag.

* Frp foreslår å betale 4.000 kroner i strømstøtte til hver husstand i Norge.

* Venstre, Høyre og KrF foreslår å gi studenter 1.000 kroner ekstra i stipend, ifølge VG.

* Rødt vil foreslå å gi de ekstra momsinntektene og det økte utbyttet fra Statkraft til befolkningen, ifølge E24.

* MDG foreslår i sitt alternative statsbudsjett for neste år å dele ut hele overskuddet til Statkraft, som er anslått til 5 milliarder, til alle nordmenn, skriver Klassekampen fredag.

Bostøtte og elavgift

Regjeringen har alt kommet med flere tiltak. Elavgiften er kuttet kraftig i vintermånedene. Dessuten fikk alle som mottar bostøtte en ekstra utbetaling i november. Mange har likevel ment at det ikke er nok.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) åpner for å gi mer hjelp.

– Jeg vil vurdere alle forslag som kommer, både fra posisjonspartiene og opposisjonspartiene, sånn at vi kan finne den beste løsningen, sier hun til NRK.

(©NTB)