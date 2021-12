innenriks

Det ble klart etter at regjeringen innførte regionale tiltak for kommuner i Oslo-området. Fra midnatt, natt til fredag, kan maks 100 personer samles på private arrangementer på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler i kommunen.

– Det var påmeldt 267 på vårt julebord her. I og med at det er et privat arrangement må det dessverre utgå. Vi får se jula 2022 og komme sterkere tilbake da, sa Johansen.