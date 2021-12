Fra neste uke kan omikron avsløres i løpet av en dag

innenriks

Seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus forteller til Bergens Tidende at de vil få en ny og bedre PCR-test spesifikt for den nye koronavarianten omikron.

– Det gjør at vi kan slippe sekvenseringen, og da snakker vi om å få et prøvesvar samme dag eller i hvert fall innen 24 timer etter at man har fått positiv korona-PCR, sier han.

De nye PCR-testene er ikke utviklet av Haukeland, men kjøpt inn. Når testene er på plass, kan mikrobiologisk avdeling også analysere prøver i helgene.

Onsdag ble Norges to første tilfeller av den nye omikronvarianten av koronaviruset påvist i Øygarden kommune. Smitten ble meldt allerede i helgen, men først onsdag morgen kunne mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus bekrefte at det var snakk om den nye varianten.

