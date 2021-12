innenriks

– Mange er på kanten av stupet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Det er blant annet innført tiltak rettet mot utelivsbransjen og kulturlivet, som får antallsbegrensninger.

– Vi legger til grunn at alle kostnader knyttet til koronapandemien blir kompensert fullt ut. For næringsliv, kulturliv, kollektivtransport og så videre er det viktig at denne kompensasjonen kommer fort, sier Johansen.