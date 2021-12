Brann i prosessanlegg i Øygarden

innenriks

– Via Franzefoss er det nå meldt at det ikke er radioaktivt avfall i bygget. Så den faren er over, sier Jan Ove Haga, vaktkommandør ved 110-sentralen, til Bergensavisen rundt klokken 1630.

Tidligere opplyste brannsjefen til Bergens Tidende at det var et svakt radioaktivt materiale i bygget, men det er nå avkreftet.

Politiet opplyser i en pressemelding at brannvesenet ikke har kontroll på brannen, men at brannen begrenser seg til den aktuelle bygningen. De skriver at de antar at røyken fra brannen er farlig.

– Bygningen inneholder lagring av en god del kjemikalier, ukjent mengde og type, skriver politiet.

Politiet fikk melding om brannen klokken 14.26.

– På grunn av innholdet i hallen er det besluttet en sikkerhetssone på 300 meter, men det er ikke boliger innenfor dette området, opplyste operasjonsleder Dan Erik Johannessen til NTB tidligere torsdag ettermiddag.

Det er ikke besluttet å evakuere boliger i området. Kommunen har sendt ut tekstmelding til innbyggerne der de ber om at dører og vinduer holdes lukket.

