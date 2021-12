Askøy kommune frustrert over krav om drop-in-vaksinering

innenriks

– Det fungerer kanskje i større byer, men for oss, så kan en drop-in-stasjon føre til at kommunen må kaste ubrukte doser med vaksine, sier Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) til Bergensavisen.

Tirsdag ba regjeringen kommunene sette opp tempoet i vaksineringen og ha et vaksinasjonstilbud som ikke krever at man må bestille time.

– Det skal være mulig å vaksinere seg også utenfor vanlig kontortid. Det kan være for eksempel drop-in-tilbud utenom vanlig arbeidstid eller hjemmevaksinering, skriver regjeringen.

Høgtun sier kommunen allerede har et velfungerende system for vaksinering. I Askøy kommune har 91 prosent av innbyggerne fått første dose med koronavaksine, mens 87,3 prosent over 18 år har fått dose to.

