Venstre, Høyre og KrF vil gi studentene ekstra strømstipend

innenriks

– Staten har tjent ekstraordinært mye på skyhøye strømpriser. Vi mener at pengene skal gå tilbake til dem som har betalt, slik at blant annet studenter og elever kan få hjelp til å betale strømregningen sin, sier finanspolitisk talsperson i Høyre Tina Bru til VG.

De tre partiene går sammen om å gjøre endringer i budsjettforslaget de la fram i oktober. Forslaget innebærer å gi 1.000 kroner ekstra i stipend til studenter og borteboer-elever på videregående skole som mottar lån og stipend i lånekassen.

Første gang forslaget ble fremmet hadde ikke partiene konkretisert beløpet. Det ble stemt ned i Stortinget 9. november. Nå prøver partiene seg på nytt.

Forslaget innebærer også en ordning som vil gi husholdninger med samlet inntekt under 1,2 millioner kroner i 2020 rundt 750 kroner mindre i strømregning per person. En familie med to voksne og to barn, med inntekt under terskelen, vil da få omtrent 3.000 kroner lavere strømregning.

– Det har vært vanskelig å finne en ordning som treffer dem som faktisk har behov for støtte, men vi mener vi har funnet en modell som både er treffsikker og romslig nok økonomisk til å virkelig bety noe, sier finanspolitisk talsperson i Venstre, Sveinung Rotevatn.

(©NTB)