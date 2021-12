Tromsø dropper koronapasset

innenriks

Tidligere i høst ivret Tromsø for å innføre koronapasset, men utsatte dette på grunn av personvernutfordringer.

Samme dag som regjeringen legger fram en utgave av passet som tilfredsstiller personvernet for lokal bruk, har kommunen bestemt seg for å droppe koronapasset, skriver iTromsø.

Formannskapet i Tromsø kommune lettet tirsdag på restriksjonene, og man ser per nå ingen grunn eller behov for innføring av koronasertifikatet, opplyser politisk rådgiver for ordfører Gunnar Wilhelmsen, Kari Helene Skog.

Hun understreker samtidig at kommunen vil være klar til å innføre koronasertifikatet ved behov, ettersom den tekniske løsningen nå er på plass.

